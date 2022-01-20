Криминал

Попытка криком доказать правоту закончилась для лунинца смертью

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В Пензенской области расследуется насильственная смерть 71-летнего жителя рабочего поселка Лунино.

По данным следствия, вечером 5 января мужчина пришел в гости к 39-летнему знакомому. Началось застолье, однако дружеского общения не получилось: гость по любому вопросу начинал доказывать свою правоту на повышенных тонах. Когда же хозяин предложил ему отправиться восвояси, он не отреагировал.

В конце концов разозленный владелец жилья схватил нож и вонзил его в оппонента, потом вывел гостя на террасу, а затем, решив, что он ушел, лег спать.

«Утром 6 января он обнаружил, что пенсионер лежит на диване на террасе, а позже понял, что тот не подает признаков жизни. Он обратился за помощью к соседке, которая вызвала скорую помощь», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки.

Владелец дома задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Что ж тоже не пырнул оппонента перед смертью?От двух говен мир бы избавился.

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