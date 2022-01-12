Житель Бессоновки рассказал, как скинул в Суру тело собутыльника

12.01.2022 | 19:29

Об исчезновении жителя Пыркина в полицию сообщили его родственники. Оперативные мероприятия привели сотрудников правоохранительных органов к двум бессоновцам, с которыми мужчина распивал спиртное. Выяснилось, что в процессе застолья между пропавшим сельчанином и его знакомым произошел конфликт из-за девушки, который перерос в избиение потерпевшего.

«После этого злоумышленники вместе погрузили его в багажник автомашины и привезли на берег реки Суры, где продолжили причинять ему телесные повреждения. Затем они поочередно сдавили шею потерпевшего лямкой от рюкзака, пока тот не перестал подавать признаки жизни», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Мы его скинули вниз, он не дышал», - рассказал один из злоумышленников.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1980 года рождения наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи. Жители Бессоновки, 1990 и 1994 годов рождения, были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь они находятся под стражей. Им грозит длительный срок лишения свободы.