Криминал

Житель Бессоновки рассказал, как скинул в Суру тело собутыльника

Печать

Об исчезновении жителя Пыркина в полицию сообщили его родственники. Оперативные мероприятия привели сотрудников правоохранительных органов к двум бессоновцам, с которыми мужчина распивал спиртное. Выяснилось, что в процессе застолья между пропавшим сельчанином и его знакомым произошел конфликт из-за девушки, который перерос в избиение потерпевшего.

«После этого злоумышленники вместе погрузили его в багажник автомашины и привезли на берег реки Суры, где продолжили причинять ему телесные повреждения. Затем они поочередно сдавили шею потерпевшего лямкой от рюкзака, пока тот не перестал подавать признаки жизни», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Мы его скинули вниз, он не дышал», - рассказал один из злоумышленников.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1980 года рождения наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи. Жители Бессоновки, 1990 и 1994 годов рождения, были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь они находятся под стражей. Им грозит длительный срок лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

Почему эти люди не были духовными?Ведь везде храмы и много еще запланировано.

Гость||

Да,почему Бог не помог

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте