Срубил он нашу елочку: мокшанскому браконьеру праздник станет дорого

15.12.2021 | 16:44

Во вторник, 14 декабря, инспекторы Мокшанского лесничества обнаружили 9 пеньков, которые еще накануне были молодыми соснами, посаженными в 2016 году.

Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 28 384 рублей.

Браконьера, уничтожившего новогодние деревья, установили - им оказался местный житель. Материалы по факту незаконной рубки передали правоохранителям, и теперь злоумышленнику предстоит нести ответственность согласно Уголовному кодексу.

Помимо возмещения ущерба, нарушитель должен будет уплатить штраф в размере 3 тысячи рублей.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее жителей региона предупредили: с 10 по 31 декабря работники лесничеств и сотрудники полиции проводят рейды по охране деревьев хвойных пород. Особое внимание направлено на охрану лесов, окружающих населенные пункты и наиболее часто подверженных незаконным рубкам.