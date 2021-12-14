В Пачелме ревнивый мужчина избил соперника молотком

37-летнего жителя Пачелмы осудили за избиение 60-летнего односельчанина и грабеж.
Утром 22 мая младший из мужчин в пьяном виде явился в дом к старшему, полагая, что к нему ушла его сожительница.
«В ходе конфликта с хозяином дома обвиняемый повалил его на диван и избил молотком. Увидев на столе мобильный телефон потерпевшего, злоумышленник взял его и, игнорируя неоднократные просьбы вернуть телефон, скрылся с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Суд учел, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.
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