В Пачелме ревнивый мужчина избил соперника молотком

14.12.2021 | 10:15

37-летнего жителя Пачелмы осудили за избиение 60-летнего односельчанина и грабеж.

Утром 22 мая младший из мужчин в пьяном виде явился в дом к старшему, полагая, что к нему ушла его сожительница.

«В ходе конфликта с хозяином дома обвиняемый повалил его на диван и избил молотком. Увидев на столе мобильный телефон потерпевшего, злоумышленник взял его и, игнорируя неоднократные просьбы вернуть телефон, скрылся с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд учел, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.