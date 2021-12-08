Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Юная зареченка занялась наркосбытом и вовлекла в дело детей

Печать

В Заречном 18-летнюю горожанку обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В бизнесе оказались замешаны ее несовершеннолетние приятели.

Следствие установило, что осенью текущего года юная зареченка решила заработать, продавая запрещенные вещества. О легких деньгах девушка поведала трем друзьям, двоим подросткам еще не исполнилось 16 лет.

7 октября зареченка получила информацию о закладке. Она находилась в Пензе. Девушка договорилась с подростками совместными усилиями продать спрятанный наркотик, заверив, что никто об этом не узнает. Те согласились.

«Вчетвером они попытались сбыть наркотическое средство в крупном размере, массой не менее 3,03 г и не менее 25,36 г, путем оборудования тайников на территории Первомайского района Пензы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако заработать у ребят не получилось. Их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензе.

«На момент совершения преступления подростки состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - добавила Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Так чем же 18 летняя заманила 16 летних?

Гость||

Гость писал(a):

Так чем же 18 летняя заманила 16 летних?
Вареником

Гость||

Я б ей лизнул

Гость||

Гость писал(a):

Я б ей лизнул
я бы воткнул кожанным

Гость||

Гость писал(a):

лизнул
А если пёрнет?

Гость||

Зареченские тимуровцы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте