Юная зареченка занялась наркосбытом и вовлекла в дело детей

08.12.2021 | 13:56

В Заречном 18-летнюю горожанку обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В бизнесе оказались замешаны ее несовершеннолетние приятели.

Следствие установило, что осенью текущего года юная зареченка решила заработать, продавая запрещенные вещества. О легких деньгах девушка поведала трем друзьям, двоим подросткам еще не исполнилось 16 лет.

7 октября зареченка получила информацию о закладке. Она находилась в Пензе. Девушка договорилась с подростками совместными усилиями продать спрятанный наркотик, заверив, что никто об этом не узнает. Те согласились.

«Вчетвером они попытались сбыть наркотическое средство в крупном размере, массой не менее 3,03 г и не менее 25,36 г, путем оборудования тайников на территории Первомайского района Пензы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако заработать у ребят не получилось. Их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензе.

«На момент совершения преступления подростки состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - добавила Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.