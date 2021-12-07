В Пензе должник по налогам сбросил на пристава молоток

07.12.2021 | 09:05

В Пензе возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. От незаконных действий мог пострадать судебный пристав.

«По данным следствия, вечером 2 декабря судебный пристав-исполнитель Ленинского отдела прибыл по месту жительства подозреваемого для осуществления исполнительных действий в рамках исполнительного производства, возбужденного в связи с задолженностью по уплате налогов», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Платить налоги мужчина отказался. Тогда пристав объяснил ему, что наложит арест на припаркованный у подъезда ВАЗ-2105, принадлежащий должнику.

Сотрудник УФССП спустился на улицу и начал процедуру изъятия машины. В это время подозреваемый вышел на балкон своей квартиры на четвертом этаже, начал угрожать приставу насилием и бросил в его сторону металлический молоток.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

«Противоправные действия мужчины были пресечены. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - уточнила Татьяна Махницкая.