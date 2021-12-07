Криминал

В Пензе должник по налогам сбросил на пристава молоток

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В Пензе возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. От незаконных действий мог пострадать судебный пристав.

«По данным следствия, вечером 2 декабря судебный пристав-исполнитель Ленинского отдела прибыл по месту жительства подозреваемого для осуществления исполнительных действий в рамках исполнительного производства, возбужденного в связи с задолженностью по уплате налогов», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Платить налоги мужчина отказался. Тогда пристав объяснил ему, что наложит арест на припаркованный у подъезда ВАЗ-2105, принадлежащий должнику.

Сотрудник УФССП спустился на улицу и начал процедуру изъятия машины. В это время подозреваемый вышел на балкон своей квартиры на четвертом этаже, начал угрожать приставу насилием и бросил в его сторону металлический молоток.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

«Противоправные действия мужчины были пресечены. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - уточнила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А если бы вместо молотка был резиновый дружок, сколько лет грозило бы?

Гость||

Жаль не ножом

Гость||

А пристав в чем виноват? Он исполнитель судебного решения. Да и налоги надо вовремя платить. А теперь этот должник, дурачок, еще и в тюрьму пойдет.

Гость||

Вообще то представитель власти это народ , Но именно народ по всем ими намалеваным законам является бесправным . А эта ситуация похлеще молотка и не судить ни исправлять некому . Хорошо ,что нашелся Человек ,который зарвавшегося санврача призвал к ответу , хоть их истерия немного заткнулась .

Гость||

Интересно - почему то этого представителя власти что то не жалко ? Мужик больше что то уважения вызывает . Может от того ,что мы все бесспоавны перед существующими законами ? А уж про ими завышенными налогами и тарифами , которые только им по карманам тем более ..

Вот вроде и не прав мужик ,а уважение вызывает . Все таки из искры разгорится пламя и просвещенный наш народ сберется под Святое Знамя .

Гость||

мазила

Имя: Гость
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