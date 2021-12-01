В Пензе при достройке проблемного дома могли похитить более 5 млн

01.12.2021 | 17:27

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту возможного мошенничества при завершении строительства многоквартирного дома в ЖСК «Маяковский».

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что на личном приеме к Дмитрию Матушкину обратился председатель правления жилищно-строительного кооператива и сообщил о возможном хищении обществом с ограниченной ответственностью «Земстройинвест» более 5 млн рублей, выделенных из бюджета на завершение строительства проблемного МКД на улице Измайлова в Пензе.

В рамках уголовного дела доводы заявителя будут проверены, следователи проанализируют ход завершения строительства жилого дома, стоимость выполненных подрядчиком работ и ее возмещение за счет бюджетных средств.

Согласно данным, размещенным в свободном доступе, руководитель ООО «Земстройинвест» - действующий депутат Пензенской городской думы Юрий Крячко.

Ранее сообщалось, что компаниям, взявшимся завершить строительство домов для обманутых дольщиков, предоставляются земельные участки. Кроме того, новому инвестору и подрядчику, выполнившему работы, после возведения проблемного объекта должны были предоставить субсидию на возмещение фактически понесенных затрат. Семьям, вложившим в строительство материнский капитал или взявшим ипотеку, предусматривалась компенсация платы за аренду жилья.