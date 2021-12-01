Криминал

В Пензе при достройке проблемного дома могли похитить более 5 млн

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту возможного мошенничества при завершении строительства многоквартирного дома в ЖСК «Маяковский».

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что на личном приеме к Дмитрию Матушкину обратился председатель правления жилищно-строительного кооператива и сообщил о возможном хищении обществом с ограниченной ответственностью «Земстройинвест» более 5 млн рублей, выделенных из бюджета на завершение строительства проблемного МКД на улице Измайлова в Пензе.

В рамках уголовного дела доводы заявителя будут проверены, следователи проанализируют ход завершения строительства жилого дома, стоимость выполненных подрядчиком работ и ее возмещение за счет бюджетных средств.

Согласно данным, размещенным в свободном доступе, руководитель ООО «Земстройинвест» - действующий депутат Пензенской городской думы Юрий Крячко.

Ранее сообщалось, что компаниям, взявшимся завершить строительство домов для обманутых дольщиков, предоставляются земельные участки. Кроме того, новому инвестору и подрядчику, выполнившему работы, после возведения проблемного объекта должны были предоставить субсидию на возмещение фактически понесенных затрат. Семьям, вложившим в строительство материнский капитал или взявшим ипотеку, предусматривалась компенсация платы за аренду жилья.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Всего 5 лямов?

И вам жалко стало? Крохоборы!

Гость||

Мега воровство , достроил проблемный дом , вместо благодарности , получите по башке, председателя этого кооператива надо проверить у него похоже мордочка в пуху.

Гость||

Могли похитить более 5,а похитили более 20-ти млн,красавцы!

Гость||

Похитили намного больше.

Гость||

Могли похитить, а не похитили?

Гость||

Благодарность в 5 млн? Это ты лишков хватил. Вчера только писали, что 116 тыс.

Гость||

17.52. Юрий, не плачьте.

Гость||

Вот чушь! А Емелина А. А. точно проверить нужно! А Юрий Александрович человек очень хороший, кто его знает поймет о чем я говорю.

Имя: Гость
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