Участников СВО пытаются обмануть от имени сотрудников следкома

12.07.2024 | 19:49

В интернете обнаружились сайты с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где пытаются обмануть бойцов СВО.

«В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат.

Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем с помощью интернет-телефонии лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате», - сообщили в СКР.

В ведомстве подчеркнули: сотрудники следственного комитета ни при каких обстоятельствах не просят переводить деньги.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы», - заявили в СКР.