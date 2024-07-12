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Общество

Участников СВО пытаются обмануть от имени сотрудников следкома

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В интернете обнаружились сайты с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где пытаются обмануть бойцов СВО.

«В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат.

Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем с помощью интернет-телефонии лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате», - сообщили в СКР.

В ведомстве подчеркнули: сотрудники следственного комитета ни при каких обстоятельствах не просят переводить деньги.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы», - заявили в СКР.

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Источник — фото СКР
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