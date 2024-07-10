Сетевое издание|18+|Среда|10 июл 2024|10:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Пензячка из-за ритуала потеряла 90 000 рублей и обратилась в полицию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


85-летняя жительница Пензы отдала незнакомке за помощь все свои накопления, хранившиеся у нее дома. В деле разбиралась полиция.

К пенсионерке на улице подошла неизвестная женщина. Она заявила, что видит на пожилой пензячке сильную порчу, наложенную недоброжелателями, и предложила снять ее.

Пенсионерка поверила и согласилась принять помощь. Для ритуала требовались сбережения женщины, поэтому она забрала из дома 90 000 рублей и передала незнакомке.

Та завернула купюры в пакет, провела ритуал, заявила, что теперь порча снята, и возвратила сверток пенсионерке.

Женщина проверила его через некоторое время, внутри оказалась бумага. Пензячка поняла, что стала жертвой аферистки, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте