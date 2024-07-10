Пензячка из-за ритуала потеряла 90 000 рублей и обратилась в полицию

10.07.2024 | 09:19

85-летняя жительница Пензы отдала незнакомке за помощь все свои накопления, хранившиеся у нее дома. В деле разбиралась полиция.

К пенсионерке на улице подошла неизвестная женщина. Она заявила, что видит на пожилой пензячке сильную порчу, наложенную недоброжелателями, и предложила снять ее.

Пенсионерка поверила и согласилась принять помощь. Для ритуала требовались сбережения женщины, поэтому она забрала из дома 90 000 рублей и передала незнакомке.

Та завернула купюры в пакет, провела ритуал, заявила, что теперь порча снята, и возвратила сверток пенсионерке.

Женщина проверила его через некоторое время, внутри оказалась бумага. Пензячка поняла, что стала жертвой аферистки, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.