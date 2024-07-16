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Общество

Нескольких пензенцев обманули от имени фонда «Защитники Отечества»

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Мошенники нацелились на участников спецоперации и их родных. Несколько пензенцев уже попались на удочку обманщиков, выдающих себя за сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества».

Для обмана аферисты используют поддельный сайт, на котором общаются с пользователями через онлайн-консультанта. Потом следует звонок по телефону с мобильного номера и предложение прийти в офис на улице Кирова, подписать документы и оплатить услуги.

«Важно знать: все услуги, которые оказывают ветеранам СВО и членам их семей в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», предоставляются бесплатно. Адрес настоящего филиала фонда - г. Пенза, ул. Попова, 36», - предупредили в ЦУР Пензенской области.

Пензенцев просят обращать внимание на некоторые нюансы. Так, на официальном сайте фонда https://fzo.gov.ru/ и страницах в соцсетях не размещается реклама и нет всплывающих окон с консультантами и сборщиками информации.

Официальные страницы фонда в соцсетях и мессенджерах:

- https://vk.com/gosfondsvopnz («ВКонтакте»);

- https://ok.ru/group70000002562438 («Одноклассники»);

- https://t.me/gosfondsvopnz (Telegram).

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