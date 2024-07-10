В Пензенской области главбух больницы похитила 35,5 млн рублей

10.07.2024 | 14:09

В Пензе осудили бывшего главного бухгалтера одной из районных больниц. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Она готовила платежные поручения на перечисление денег якобы в качестве зарплаты, которые подписывала у главврача, ничего не знавшего о махинациях.

Затем в приложении банка на служебном компьютере злоумышленница формировала реестр зарплаты, вносила суммы похищаемых средств для перечисления и передавала информацию в банк. Поступавшие на карты деньги она обращала в свою пользу.

Ущерб, нанесенный больнице, превысил 35,5 млн рублей.

Когда преступная схема раскрылась, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Мошенницу приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Пензенской области.