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Общество | Утвержден порядок предоставления компенсации пензенским дольщикам

25.07.2018|13:58
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Во вторник, 24 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты пострадавшим дольщиками за съем жилого помещения.

Законопроект о компенсации затрат на эти цели до завершения строительства проблемного объекта был принят депутатами регионального Законодательного собрания 21 июня.

Речь идет о дольщиках, направивших на возведение дома средства материнского капитала или оформивших ипотеку и не имеющих в собственности иного жилья.

Семьям, состоящим из одного-трех человек, будет направляться до 7 400 рублей в месяц, состоящим из четырех и более человек, - до 8 600.

Для получения выплаты пострадавший должен представить в уполномоченный орган следующие документы (оригиналы и заверенные копии): заявление, паспорта всех членов семьи, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка.

Помимо этого, нужно подать документы, подтверждающие отсутствие у всех членов семьи жилых помещений в собственности, договор найма жилого помещения на территории Пензенской области, договор участия в долевом строительстве в проблемном объекте и (или) договор уступки права требования (цессия).

Требуются также документы, подтверждающие оплату жилого помещения в проблемном объекте по договору участия в долевом строительстве за счет средств материнского (семейного) капитала и (или) за счет кредитных (заемных) средств.

Кроме того, необходимо ежемесячно (не позднее 5-го числа) направлять документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по найму жилого помещения.

Поступившие бумаги будут проверять в течение семи календарных дней, затем вынесут решение о назначении или отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. При положительном исходе деньги поступят на расчетный счет заявителя.

В случаях изменения состава семьи или размера платы по договору найма уполномоченный орган примет решение о перерасчете в пределах размера ЕДВ.

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Гость|25.07.2018 14:12|

Почему бюджетные деньги на это тратят? У физ. лиц был договор с юр. лицом. Пусть требуют с застройщика или подают на его банкротство. Это все равно что платить компенсацию игрокам в казино. Они рискнули, не получилось.

Гость|25.07.2018 14:18|

платить денег любителям лотерей?

Не офигели ли?

Они рискнули, не фортануло - сами виноваты.

Правильно выше написали, давайте платить тем, кому в казино не фортануло!

А когда незаконный домик на Гоголя снесут, кстати?

Имя: Гость
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