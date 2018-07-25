25.07.2018 | 13:58

Во вторник, 24 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты пострадавшим дольщиками за съем жилого помещения.

Законопроект о компенсации затрат на эти цели до завершения строительства проблемного объекта был принят депутатами регионального Законодательного собрания 21 июня.

Речь идет о дольщиках, направивших на возведение дома средства материнского капитала или оформивших ипотеку и не имеющих в собственности иного жилья.

Семьям, состоящим из одного-трех человек, будет направляться до 7 400 рублей в месяц, состоящим из четырех и более человек, - до 8 600.

Для получения выплаты пострадавший должен представить в уполномоченный орган следующие документы (оригиналы и заверенные копии): заявление, паспорта всех членов семьи, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка.

Помимо этого, нужно подать документы, подтверждающие отсутствие у всех членов семьи жилых помещений в собственности, договор найма жилого помещения на территории Пензенской области, договор участия в долевом строительстве в проблемном объекте и (или) договор уступки права требования (цессия).

Требуются также документы, подтверждающие оплату жилого помещения в проблемном объекте по договору участия в долевом строительстве за счет средств материнского (семейного) капитала и (или) за счет кредитных (заемных) средств.

Кроме того, необходимо ежемесячно (не позднее 5-го числа) направлять документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по найму жилого помещения.

Поступившие бумаги будут проверять в течение семи календарных дней, затем вынесут решение о назначении или отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. При положительном исходе деньги поступят на расчетный счет заявителя.

В случаях изменения состава семьи или размера платы по договору найма уполномоченный орган примет решение о перерасчете в пределах размера ЕДВ.