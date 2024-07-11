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Экономика

Расширен перечень признаков, по которым банки приостановят переводы

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Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Приказ вступит в силу 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.

Раньше признаков было три: банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах; при нетипичной для клиента операции (по сумме, периодичности, времени и месту совершения); при попытке провести операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками и присутствует в базе данных регулятора.

Теперь к перечисленным критериям добавили еще три.

Должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

Банки не будут зачислять деньги на счет получателя на основании информации о возбужденном в отношении него уголовном деле. «При этом поступить она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами», - сообщается на сайте ЦБ РФ.

Также банки будут обязаны учитывать сведения от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. «Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», - уточнили в ЦБ РФ.

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