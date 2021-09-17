В Пензе пенсионер не смог получить выигранные на бирже доллары

17.09.2021 | 18:51

Оказывается, что мошенники могут обвести вокруг пальца даже человека, считающего себя опытным биржевым игроком. Именно в такой ситуации оказался 77-летний житель Пензы, который в 2020 году зарегистрировался в интернете в качестве трейдера брокерской компании. Проводя торговые сделки, он даже сумел неплохо заработать.

«К ноябрю 2020 года на виртуальном счете компании сформировалась сумма в несколько тысяч долларов США, но в дальнейшем компания отказала ему в выводе денежных средств», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Жирнова.

Тогда мужчина, чтобы получить кровно заработанное, решил через интернет обратиться за помощью к специалистам одной из юридических фирм.

«На телефон заявителя позвонил мужчина, представился сотрудником компании и пояснил, что для оплаты услуг необходимо перевести на абонентский номер денежные средства в сумме более 200 000 рублей», - рассказала Светлана Жирнова.

Потерпевший выполнил условие. Затем ему несколько раз звонили и говорили, что нужно оплатить НДС, потом - что-то еще. А вот услуга по выводу денег с виртуального счета так и не была оказана.

В итоге мужчина перевел злоумышленникам более 1 миллиона рублей, после чего представитель фирмы перестал выходить на связь.

Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мошенников. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.