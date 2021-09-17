Криминал

Колышлеец отправится в колонию за почти миллионный долг дочери

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48-летний житель Колышлея лишился свободы за пренебрежение отцовским долгом.

С 2009 года мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своей дочери, родившейся в 2005-м. Однако колышлеец не спешил помочь собственному ребенку. Трудоспособный мужчина без всяких уважительных причин просто не работал.

За неуплату алиментов в декабре 2020 года его привлекли к административной ответственности, но это не вразумило нерадивого отца. В апреле наказанием стало условное лишение свободы на 6 месяцев с испытательным сроком на 1 год. Такой способ воздействия тоже не помог.

«Мер к материальному содержанию ребенка он так и не принял, в связи с чем сумма задолженности по алиментам превысила 944 тыс. рублей. Злоумышленника вновь привлекли к уголовной ответственности», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Алиментщика приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении
Там лям дадут, чтоб отдал.

Гость||

Можно подумать.что из тюрьмы он будет помогать?Забрать у него недвижимость и продать. а самого переселить в меньшую площадь.Только так решится вопрос.

Имя: Гость
Комментарий:

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