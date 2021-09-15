В области подростки стали чаще совершать преступления в опьянении

15.09.2021 | 17:37

Прокуратура Пензенской области обнародовала статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними за 8 месяцев текущего года.

Сотрудники надзорного органа отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2020-го юные жители области реже нарушали закон. Так, в текущем году расследовали уголовные дела о 113 преступлениях, в минувшем - 137.

Подростков обвиняли в совершении 16 особо тяжких, 26 тяжких, 29 средней тяжести и 42 небольшой тяжести преступных деяний.

Чаще всего несовершеннолетние попадались на преступлениях против собственности (78). 17 дел возбудили по статье о незаконном обороте наркотиков, 10 деяний было против жизни и здоровья.

«Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, увеличилось на 14,9% (с 101 до 116). Из них ранее уже совершали преступления 23 несовершеннолетних лица (за 8 месяцев 2020 г. - 26 (-11,5%)), из которых 13 ранее судимы (12)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Большинство подростков, ставших фигурантами уголовных дел, являлось учащимися (91). По сравнению с январем - августом 2020 года их оказалось больше (70).

Юные жители области стали чаще преступать закон в состоянии алкогольного (16 - в 2021-м, 14 - в 2020-м) и наркотического (1 и 0 соответственно) опьянения.