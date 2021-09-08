Под Пензой мужчина выстрелил в собаку на детской площадке

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).
Инцидент произошел в июле в селе Засечном: находясь на детской площадке, местный житель выстрелил в собаку из пневматического оружия. Та получила телесные повреждения и на следующий день умерла.
Полиция провела проверку по факту случившегося и отказала в возбуждении дела. Однако прокуратура Пензенского района отменила постановление правоохранителей.
«В настоящее время по делу проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, дается оценка законности приобретения злоумышленником пневматического оружия», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Ну и где новостя об увольнении правоохранителей как минимум участкового и его начальника один пишет постановление об отказе другой утверждает. По факту попытка скрыть преступление и освободить преступника от наказания.