Под Пензой мужчина выстрелил в собаку на детской площадке

08.09.2021 | 08:06

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Инцидент произошел в июле в селе Засечном: находясь на детской площадке, местный житель выстрелил в собаку из пневматического оружия. Та получила телесные повреждения и на следующий день умерла.

Полиция провела проверку по факту случившегося и отказала в возбуждении дела. Однако прокуратура Пензенского района отменила постановление правоохранителей.

«В настоящее время по делу проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, дается оценка законности приобретения злоумышленником пневматического оружия», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.