Криминал

Под Пензой мужчина выстрелил в собаку на детской площадке

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В Пензенской области после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Инцидент произошел в июле в селе Засечном: находясь на детской площадке, местный житель выстрелил в собаку из пневматического оружия. Та получила телесные повреждения и на следующий день умерла.

Полиция провела проверку по факту случившегося и отказала в возбуждении дела. Однако прокуратура Пензенского района отменила постановление правоохранителей.

«В настоящее время по делу проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, дается оценка законности приобретения злоумышленником пневматического оружия», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Инцидент произошел в июле
penzainform.ru писал(a):
Полиция провела проверку по факту случившегося и отказала в возбуждении дела.
penzainform.ru писал(a):
Однако прокуратура Пензенского района отменила постановление правоохранителей
Ну и где новостя об увольнении правоохранителей как минимум участкового и его начальника один пишет постановление об отказе другой утверждает. По факту попытка скрыть преступление и освободить преступника от наказания.

Гость||

Конкретики нет по ситуации на детской площадке. Мжт правильно сделал, что выстрелил тем самым защитил ребёнка. Комментировать только фантазировать.

Гость||

Лучше бы власть занялась отловом стай бездомных собак, особенно на ГПЗ с дебилом во главе стае. Люди хоть как-то своими силами пытаются своих детей защитить.

Гость||

В пи вообще не понятно кто что ли новости рисует, услышали звон, да не знают где он!

Гость||

08.24

Да вы что, нельзя их отлавливать! Сначала они тебя должны обязательно покусать! А если не дай бог ее убьешь, то тебя ещё и Светлана посадит!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а): Лучше бы власть занялась отловом стай бездомных собак, особенно на ГПЗ с дебилом во главе стае. Люди хоть как-то своими силами пытаются своих детей защитить.

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Скорее всего, получен приказ не раздражать собачий электорат

перед выборами. А детей убивать собаками и педиками

- дело привычное, и оно укрепляет

позывы к твёрдой руке

во власти.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

и укрепляет позывы к твёрдой руке
рукоблудите?

Гость||

Гость писал(a):

По факту попытка скрыть преступление и освободить преступника от наказания.
А кто преспупник?

Гость||

Займитесь отловов бродячих собак, пожалуйста, кто нибудь, и внести надо ответственность тем кто выбрасывает питомцев на улицу.

Гость||

рисовки прокуратуры делами нужно заниматься

Гость||

Матерь Божья, это участковый должен контролировать ублюдков с бешеными псинами? Ещё что должен? Может охранять улицу от диких лосей?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Матерь Божья, это участковый должен контролировать ублюдков с бешеными

> псинами? Ещё что должен? Может охранять улицу от диких лосей?

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А шо ишо?

Гость||

В каком месте этот человек злоумышленник? Что делала собака на детской площадке? Точно подохла она от ранения? Напридумывают законов что б палочку срубить по-быстрому на радость хомячкам

Гость||

Займитесь отловов бродячих собак, пожалуйста, кто нибудь,

.

Кто нибудь это кто?

Имя: Гость
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