Жительница Твери стала жертвой лжеарендатора из Пензы

27.08.2021 | 12:39

Житель Пензы задержан по подозрению в мошенничестве. Его жертвой стала 35-летняя тверичанка.

Женщина разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил незнакомец и сказал, что планирует снять жилье. Обговорив условия, потенциальный арендатор пообещал внести предоплату и попросил сообщить данные банковской карты.

Затем он перезвонил и сказал, что нечаянно вместе с предоплатой перевел ей большую сумму, попросив вернуть деньги. Честная женщина перевела ее на указанный им счет, и больше он на связь не выходил. А с карты владелицы квартиры оказались списаны ее собственные сбережения в сумме 24 000 рублей.

Тверичанка обратилась в полицию, и оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий пензенец, который сознался в обмане женщины.

В отношении афериста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативниками устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Это не первый случай, когда пензенские злоумышленники обманывают жителей других регионов под видом арендаторов жилья. Их жертвами становились жители Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы.