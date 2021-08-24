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Криминал

Находившегося в розыске пензенца нашли лежащим пьяным на клумбе

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В Пензе экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, проезжая по улице Богданова, увидел лежащего на клумбе возле магазина человека. Решив, что гражданину требуется помощь, росгвардейцы остановили автомобиль и направились к нему.

Как оказалось, мужчина чувствовал себя прекрасно - он просто был пьян настолько, что не мог передвигаться на ногах.

Стражи порядка решили выяснить его личность и связались с дежурным. Оказалось, что отдыхавший на траве 47-летний житель Пензы находится в федеральном розыске - он подозревается в краже.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость||

Он сам сдавался так каждый день падая на клумбы

Гость||

уКРАЛ,выПИЛ-тюрьма.....

Гость||

Там трость рядом лежала,это вор в законе ручечник.

Гость||

Вор в газоне

Гость||

А сколько ещё таких каждый день валяется по газонам и скамейкам даже в центре города и никто не интересуется - в розыске они или нет!

Гость||

Пока пьяный валялся ему могли запросто дымоход прочистить.

Гость||

Так вот он какой цветочек аленький.

Гость||

10.00. Сразу понятно-ты любитель падали! Фу!

Гость||

Гость писал(a):

10.00. Сразу понятно-ты любитель падали! Фу!
Он жертва. С ним такое уже было.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был пьян настолько, что не мог передвигаться на ногах
Обычное состояние типичного уголовника

Гость||

Вот так и подбирают всё, что плохо лежит!

Гость||

А не он ли разрушил откос нового виадука зареченского?

Гость||

У нас на толстого 5 забегаловка-разливайка, так в округе такие кадры пачками валяются, даже женщины, собирайте полицаи, может они тоже в розыске, так,глядишь,и план выполните по раскрытию

Гость||

Так глупо попасться

Гость||

....в результате успешной спецоперации Росгвардии задержан особо опасный преступник. Отличившиеся сотрудники награждены орденами и медалями

Имя: Гость
Комментарий:

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