Находившегося в розыске пензенца нашли лежащим пьяным на клумбе

24.08.2021 | 09:19

В Пензе экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, проезжая по улице Богданова, увидел лежащего на клумбе возле магазина человека. Решив, что гражданину требуется помощь, росгвардейцы остановили автомобиль и направились к нему.

Как оказалось, мужчина чувствовал себя прекрасно - он просто был пьян настолько, что не мог передвигаться на ногах.

Стражи порядка решили выяснить его личность и связались с дежурным. Оказалось, что отдыхавший на траве 47-летний житель Пензы находится в федеральном розыске - он подозревается в краже.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.