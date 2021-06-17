В Мокшане гражданин Таджикистана хотел помочь другу и попал под суд

17.06.2021 | 11:55

26-летний гражданин Таджикистана попал на скамью подсудимых за попытку подкупить полицейского.

4 февраля сотрудник правоохранительных органов, расследуя административное дело, прибыл с проверкой в один из магазинов рабочего поселка Мокшан, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Страж порядка уже во второй раз обнаружил, что в торговой точке продают контрафактный товар.

Приятель бизнесмена, находившийся в тот момент в магазине, решил помочь другу избежать привлечения к ответственности. Он положил в папку-планшет 60 тысяч рублей и попытался вручить их полицейскому, чтобы тот не проводил проверку.

Инспектор отказался от взятки, а друг коммерсанта пошел под суд, который оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.