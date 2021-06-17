Криминал

Пензенца накажут за сообщение о бомбе на челябинском вокзале

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Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ).

Вечером в воскресенье, 13 июня, в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение об опасном предмете, находящемся в здании вокзала станции Челябинск-Главный.

Оперативные службы обследовали железнодорожный и пригородный вокзалы, но не нашли подозрительных или представляющих опасность предметов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего. Им оказался 30-летний житель Пензенской области, который в это время находился в Челябинске.

«Данное деяние наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Источник — фото pixabay.com
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