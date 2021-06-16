Криминал

В Пензенской области до сих пор ищут девушку, пропавшую в октябре

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В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 25-летней Веры Витальевны Новичковой.

С середины мая 2020 года девушка жила у своей бабушки в селе Липовка Малосердобинского района, а до этого - в Узловском районе Тульской области. 10 октября она взяла свои документы, личные вещи, мобильный телефон и деньги и, не сообщив о собственных намерениях, ушла из дома бабушки. С этого момента ее местонахождение неизвестно.

Полиция не раз обращалась к жителям Пензенской области с просьбой оказать информационное содействие в поисках девушки. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Вере Новичковой на вид 25-30 лет, она имеет рост около 150 см, плотное телосложение, длинные - до поясницы - русые волосы, круглое лицо, большие зеленовато-карие глаза, курносый нос, маленькие прилегающие уши. Девушка имеет дефект речи - невнятно произносит слова.

Пропавшая была одета в красную болоньевую куртку средней длины без капюшона на молнии, синие джинсы, темно-коричневые осенние ботинки на шнурках.

«Тех, кому известно о местонахождении Веры Новичковой или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в следственное управление по телефону 8(8412) 36-17-02 или в полицию по телефону 02», - обращается к населению области Следственное управление СК России по Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Сейчас дурачок в тему придёт.

Гость||

По сотовому отследить не судьба? Автовокзал?

Гость||

Гость писал(a):

По сотовому отследить не судьба?
Если бы она была навальнисткой отследили бы на раз.

Гость||

Правда? Можа вступить на всяк пожарный. Чтоб не потеряться

Гость||

Там салон накрыли, может среди работниц?

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас дурачок в тему придёт.
так ты давно здесь уже, идиота кусок ты наш.

Защищаешь недалеких детишек из лизы?

Имя: Гость
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