В Пензенской области до сих пор ищут девушку, пропавшую в октябре

16.06.2021 | 13:15

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 25-летней Веры Витальевны Новичковой.

С середины мая 2020 года девушка жила у своей бабушки в селе Липовка Малосердобинского района, а до этого - в Узловском районе Тульской области. 10 октября она взяла свои документы, личные вещи, мобильный телефон и деньги и, не сообщив о собственных намерениях, ушла из дома бабушки. С этого момента ее местонахождение неизвестно.

Полиция не раз обращалась к жителям Пензенской области с просьбой оказать информационное содействие в поисках девушки. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Вере Новичковой на вид 25-30 лет, она имеет рост около 150 см, плотное телосложение, длинные - до поясницы - русые волосы, круглое лицо, большие зеленовато-карие глаза, курносый нос, маленькие прилегающие уши. Девушка имеет дефект речи - невнятно произносит слова.

Пропавшая была одета в красную болоньевую куртку средней длины без капюшона на молнии, синие джинсы, темно-коричневые осенние ботинки на шнурках.

«Тех, кому известно о местонахождении Веры Новичковой или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в следственное управление по телефону 8(8412) 36-17-02 или в полицию по телефону 02», - обращается к населению области Следственное управление СК России по Пензенской области.