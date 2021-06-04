100 свертков с героином не доехали из Подмосковья до Пензы

04.06.2021 | 10:43

На трассе М5 «Урал» у города Луховицы Московской области инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen для проверки документов у водителя.

За рулем находился 27-летний уроженец ближнего зарубежья. Он пояснил, что едет в Пензу.

«При этом он сильно нервничал. Сотрудники ГИБДД приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины они обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Экспертиза показала, что содержимое свертков - героин, общим весом около 200 граммов.

Задержанный признался, что забрал наркотики в городском округе Одинцово. Он должен был их отвезти в Пензенскую область и сделать там закладку. На видеозаписи он рассказывает, что вознаграждением должны были стать 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что 41-летнего жителя Пензенской области, ранее судимого за убийство, разбой и незаконный оборот оружия, сотрудники ГИБДД задержали на въезде в Казань. В его автомобиле стражи порядка нашли свертки с синтетическим наркотиком общим весом около 2,8 кг. Пензенец признался, что должен был организовать в Татарстане тайники.

А пензенские полицейские задержали двоих жителей Подмосковья, 1995 и 1998 года рождения, у которых изъяли 103 свертка с героином. В Пензу они приехали на арендованной машине всего на сутки, чтобы сделать закладки и вернуться. Выяснилось, что у них это уже вторая подобная поездка.