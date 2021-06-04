Криминал

100 свертков с героином не доехали из Подмосковья до Пензы

Печать

На трассе М5 «Урал» у города Луховицы Московской области инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen для проверки документов у водителя.

За рулем находился 27-летний уроженец ближнего зарубежья. Он пояснил, что едет в Пензу.

«При этом он сильно нервничал. Сотрудники ГИБДД приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины они обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Экспертиза показала, что содержимое свертков - героин, общим весом около 200 граммов.

Задержанный признался, что забрал наркотики в городском округе Одинцово. Он должен был их отвезти в Пензенскую область и сделать там закладку. На видеозаписи он рассказывает, что вознаграждением должны были стать 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что 41-летнего жителя Пензенской области, ранее судимого за убийство, разбой и незаконный оборот оружия, сотрудники ГИБДД задержали на въезде в Казань. В его автомобиле стражи порядка нашли свертки с синтетическим наркотиком общим весом около 2,8 кг. Пензенец признался, что должен был организовать в Татарстане тайники.

А пензенские полицейские задержали двоих жителей Подмосковья, 1995 и 1998 года рождения, у которых изъяли 103 свертка с героином. В Пензу они приехали на арендованной машине всего на сутки, чтобы сделать закладки и вернуться. Выяснилось, что у них это уже вторая подобная поездка.

Источник — видео 50.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость||

И 400 кг из аргентинского посольства не доехали до мид рф. Но уже по другой причине

Гость||

Гость писал(a):

И 400 кг из аргентинского посольства
Вы дурачек?

Гость||

А пока его шмонали фура проехала :)

Гость||

Скормить находку уроженцу ближнего зарубежья и всего дел.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте