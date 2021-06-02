Криминал

Пензенца задержали в Татарстане с тремя килограммами наркотика

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Полиция задержала 41-летнего жителя Пензенской области, ранее судимого за убийство, разбой и незаконный оборот оружия. На этот раз мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

Инспекторы ДПС остановили Ford Focus на въезде в Казань. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, и стражи порядка решили досмотреть автомобиль.

На заднем коврике они обнаружили шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. На видео, снятом полицией, пензенец утверждает, что не знает, что в пакетах, - дескать, он нашел их на трассе.

Кроме того, упаковки с аналогичным содержимым находились в бардачке. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком весом около 2,8 кг.

«Подозреваемый признался, что планировал сбыть обнаруженный у него наркотик на территории Татарстана путем организации тайников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу», - сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Источник — фото, видео 16.мвд.рф
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Гость||

Днем надо было ехать и припрятать пакеты. Что то в открытую прямо вез.

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