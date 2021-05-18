Криминал

В Пензенском районе нашли труп новорожденного ребенка в пакете

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В воскресенье, 16 мая, в следственные органы поступило сообщение о том, что на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района, недалеко от Спиртозаводской улицы, найден пакет с телом новорожденной девочки.

Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти ребенка, при осмотре не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи, криминалисты и сотрудники полиции устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства смерти новорожденной.

«При наличии значимой для следствия информации просим сообщить по телефону 8(8412) 36-13-07 или в полицию по телефону 02», - обращается к гражданам старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

недалеко от Спиртозаводской улицы, найден пакет с телом новорожденной девочки.
Одно название улицы говорит о многом.

Переименуйте улицу в ул.Терешковой и заживёте с космическим размахом.

Гость||

В Старой Каменке есть спиртзавод? Это прекрасно.

Мотовилов (гость)||

Ей потом зачтётся с добавкой... У знакомой сын погиб во цвете лет. Обратилась к астрологу. Оказывается, отнят за аборты в молодости.

Гость||

Ну не нужен тебе ребёнок, напиши отказную в роддоме. Зачем же младенца губить?

Гость||

И чтобы такого в названии улице?! Вы либо молча пройдите, либо с головой подружитесь.

Гость||

Гость писал(a):

Ну не нужен тебе ребёнок, напиши отказную в роддоме. Зачем же младенца губить?
рубить родившегося абсолютноневинного ребенка недопустимо

Гость||

А что плохого в названии улицы "Спиртзаводская"? Название дано по располажению рядом завода. И что это символизирует? Алкашей что ли? На заводе трудятся люди. Трудяги!!!!

Гость||

Гость писал(a):

И чтобы такого в названии улице?! Вы либо молча пройдите, либо с головой подружитесь.
А Вы в какой партии состоите? Свои грехи обнулили?

Гость||

На заводе трудятся люди. Трудяги!!!!

==================================

А просто Заводская - влом?

Гость||

Гость писал(a):

На заводе трудятся люди. Трудяги!!!!
от работы кони мрут а уж люди тем более, труд делает человека рабом и постепенно сгнаивает с земли

Имя: Гость
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