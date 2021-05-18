В Пензенском районе нашли труп новорожденного ребенка в пакете

18.05.2021 | 15:22

В воскресенье, 16 мая, в следственные органы поступило сообщение о том, что на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района, недалеко от Спиртозаводской улицы, найден пакет с телом новорожденной девочки.

Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти ребенка, при осмотре не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи, криминалисты и сотрудники полиции устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства смерти новорожденной.

«При наличии значимой для следствия информации просим сообщить по телефону 8(8412) 36-13-07 или в полицию по телефону 02», - обращается к гражданам старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.