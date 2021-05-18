Афера на миллионы: в Пензе осудили мужчин, обманувших бизнесменов

18.05.2021 | 10:30

В Пензе суд вынес приговор 70-летнему бывшему адвокату из Астраханской области и 52-летнему жителю Саратова. Мужчин обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в конце мая 2020 года саратовец вступил в сговор с бывшим адвокатом. Они решили обмануть пензенского предпринимателя.

«Злоумышленники сообщили бизнесмену заведомо ложную информацию о возможности повлиять на принятие арбитражным судом области положительного для него решения по искам другого предпринимателя о взыскании с потерпевшего неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими деньгами», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Для влияния на решение служителей Фемиды коммерсанту требовалось передать им 6 миллионов рублей. Посредниками якобы выступали саратовец и бывший адвокат, которые в действительности не имели возможности что-то сделать.

Бизнесмен почувствовал неладное и обратился в региональное УФСБ России.

Передача части требовавшейся суммы, 3 миллионов рублей, состоялась в середине июля, их получил саратовец. В тот же день, когда он отдавал 2 миллиона своему сообщнику, обоих злоумышленников задержали правоохранители. Деньги изъяли.

Следователи выяснили, что подобную схему мошенничества саратовец ранее опробовал на двух других бизнесменах.

Так, в конце декабря 2019 года жертвой афериста стал предприниматель, тоже захотевший повлиять на решение арбитражных судей. В итоге он лишился 1 миллиона 250 тысяч рублей.

Второй коммерсант, признанный банкротом, стремился заключить мировое соглашение с банком. Саратовец пообещал ему содействие и завладел 1 миллионом 100 тысячами рублями.

«Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, жителю Саратова - в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.