В Пензе мужчина залез в храм и похитил ящик кагора

14.05.2021 | 09:42

В Пензе задержали мужчину, который, предположительно, обокрал храм. Инцидент произошел на улице Ново-Казанской вечером в четверг, 13 мая.

В 18:29 экипаж группы задержания, патрулирующий Октябрьский район, получил сообщение, что в подвальное помещение культового сооружения проник неизвестный. Росгвардейцы прибыли на место - к храму Владимирской иконы Божией Матери.

Охранник рассказал им, что незнакомец не только забрался в подвал, разбив стеклянное окно, но и похитил оттуда ящик кагора.

«Внимательно выслушав сотрудника охраны и получив приметы, стражи порядка приступили к поиску. Предполагаемый злоумышленник был обнаружен в парковой зоне недалеко от храма, он пытался спрятаться в кустах», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний мужчина. Он признался в содеянном, охранник подтвердил, что видел именно его.

Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в отдел полиции.