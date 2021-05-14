Криминал

В Пензе мужчина залез в храм и похитил ящик кагора

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В Пензе задержали мужчину, который, предположительно, обокрал храм. Инцидент произошел на улице Ново-Казанской вечером в четверг, 13 мая.

В 18:29 экипаж группы задержания, патрулирующий Октябрьский район, получил сообщение, что в подвальное помещение культового сооружения проник неизвестный. Росгвардейцы прибыли на место - к храму Владимирской иконы Божией Матери.

Охранник рассказал им, что незнакомец не только забрался в подвал, разбив стеклянное окно, но и похитил оттуда ящик кагора.

«Внимательно выслушав сотрудника охраны и получив приметы, стражи порядка приступили к поиску. Предполагаемый злоумышленник был обнаружен в парковой зоне недалеко от храма, он пытался спрятаться в кустах», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний мужчина. Он признался в содеянном, охранник подтвердил, что видел именно его.

Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в отдел полиции.

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Гость||

а почему попы побежали в полицию?

Разве их бох не накажет вора сам?

Гость||

Ну что сказать, духовно, скрепно.

Гость||

Бог дал, Бог взял - в чем проблема?

Гость||

В поповский бар залез.

Имя: Гость
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