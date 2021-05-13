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Криминал

Пензенский рецидивист выманил деньги у 14 работников общепита

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В Рязани сотрудники полиции и Росгвардии задержали уроженца Пензенской области по подозрению в серии дистанционных мошенничеств.

С ноября 2020 года в правоохранительные органы разных регионов стали поступать заявления граждан, обманутых по определенной схеме. Все жертвы афериста работали в кафе и ресторанах. Им звонил мужчина, представлялся директором, говорил, что ему срочно нужны деньги, и требовал перечислить всю выручку на указанный им счет.

«Поддавшись волнению, люди следовали указанию злоумышленника. В результате были похищены различные суммы денег - от 4 до 28 тысяч рублей. Пострадавшими оказались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Оперативники задержали подозреваемого - 28-летнего уроженца Пензенской области, снимавшего квартиру в Рязани. Во время обыска стражи порядка изъяли мобильные телефоны, ноутбук и другие предметы.

Как выяснилось, пензенец был судим за кражу, грабеж и мошенничество. Отбыв срок в колонии, он поселился в Рязани. В интернете мужчина находил контакты точек общепита, звонил работникам, имеющим доступ к финансам, и под видом руководителя выманивал деньги.

По предварительным данным, пензенцу удалось обмануть не менее 14 человек. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурант арестован. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник — фото pixabay.com
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