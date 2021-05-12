Житель Наровчатского района погиб во время первомайского застолья

12.05.2021 | 16:08

Для 47-летнего жителя Наровчатского района Первомай стал последним праздником в жизни. Его 34-летний приятель оказался фигурантом уголовного дела.

Преступление произошло в селе Мелюковка. Оба мужчины пришли в гости к общему знакомому, чтобы отпраздновать День Весны и Труда. Однако во время застолья между ними разгорелась ссора, и младший стал бить старшего кулаками и ногами по голове.

Когда ярость унялась, агрессор успокоился и лег спать, а проснувшись вечером, обнаружил, что приятель не подает признаков жизни. Он вызвал скорую помощь, и медики, приехавшие по адресу, констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.