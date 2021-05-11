В пензенском парке напали на прогуливавшуюся с мужем женщину

11.05.2021 | 09:44

В парке «Комсомольский» в Пензе случилось ЧП: неизвестный напал на прогуливавшуюся с мужем 42-летнюю женщину.

По словам супруга, когда они шли по одной из аллей, пьяный незнакомец подкрался сзади, ударил женщину кулаком по голове и убежал.

Муж стал искать помощи, в 20:55 он увидел патрульный экипаж Росгвардии и выбежал навстречу правоохранителям.

«Внимательно выслушав гражданина, росгвардейцы уточнили приметы подозреваемого и приступили к его поиску. Через несколько минут схожий по описанию мужчина был замечен во дворе дома на улице Шмидта. 20-летнего гражданина задержали на месте», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Потерпевшая, которую госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму, опознала хулигана.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам полиции», - заключили в пресс-службе.