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Криминал

В пензенском парке напали на прогуливавшуюся с мужем женщину

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В парке «Комсомольский» в Пензе случилось ЧП: неизвестный напал на прогуливавшуюся с мужем 42-летнюю женщину.

По словам супруга, когда они шли по одной из аллей, пьяный незнакомец подкрался сзади, ударил женщину кулаком по голове и убежал.

Муж стал искать помощи, в 20:55 он увидел патрульный экипаж Росгвардии и выбежал навстречу правоохранителям.

«Внимательно выслушав гражданина, росгвардейцы уточнили приметы подозреваемого и приступили к его поиску. Через несколько минут схожий по описанию мужчина был замечен во дворе дома на улице Шмидта. 20-летнего гражданина задержали на месте», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Потерпевшая, которую госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму, опознала хулигана.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам полиции», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Дикие папуасы.

Гость||

пьяный незнакомец подкрался сзади, ударил женщину кулаком по голове и убежал.

Любовник или коллектор был

Гость||

Хорошо хоть полицейские появились на улицах города,при "уехавшем"губернаторе их и не видно было.

Гость||

Жуть ! Чего он хотел то ?

Гость||

11.05.2021 09:58|

Жуть ! Чего он хотел то ?

Чтобы кентавра убрали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подкрался сзади, ударил женщину кулаком по голове и убежал.
И как же она его опознала после этого?

Гость||

Месть,жесть или просто идиот?....

Гость||

Рабочий поселок,что вы хотели там весело

Гость||

Мы бухие без трусов по парку бегали и орали ТАГИЛ! Маньяки.

Гость||

Может это был чел на которого потолок рухнул на Шмидта, кукушка поехала? Роза дай ответ, твое это чудо хулюганит?

Гость||

Мы ночью в простынях бегали, народ пугали, ржали аж живот болел.

Гость||

Я вчера с подругой на лавку там присел на кал,кто то опорожнился на лавку там звери живут.

Гость||

Хорошо не причленил

Гость||

От безделья все это, выходных перебор, рабочий чел не пойдет такой фигнёй заниматься, догрести бы до кровати.

Гость||

А мы на дереве сидели, там пиво прятали, семки лузгали, никого не пугали.

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Имя: Гость
Комментарий:

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