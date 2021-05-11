Смертельное ДТП в Чемодановке: следователи проверят перевозчика

11.05.2021 | 12:38

После смертельного ДТП в Бессоновском районе, которое случилось вечером в понедельник, 10 мая, сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию индивидуального предпринимателя, организовавшего пассажирские перевозки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ, направлявшийся из Пензы в Кижеватово. Водитель фуры, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в автобус в тот момент, когда 43-летний шофер ПАЗа высаживал пассажиров.

В аварии погибла девочка 2005 года рождения. Восемь человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, в их числе - трое детей.

Водителя большегруза задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины аварии, проводится комплекс следственных действий, сообщили в СК РФ.

Также разыскиваются очевидцы ДТП.