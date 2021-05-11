Сетевое издание|18+|Вторник|11 мая 2021|14:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Смертельное ДТП в Чемодановке: следователи проверят перевозчика

Печать

После смертельного ДТП в Бессоновском районе, которое случилось вечером в понедельник, 10 мая, сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию индивидуального предпринимателя, организовавшего пассажирские перевозки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ, направлявшийся из Пензы в Кижеватово. Водитель фуры, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в автобус в тот момент, когда 43-летний шофер ПАЗа высаживал пассажиров.

В аварии погибла девочка 2005 года рождения. Восемь человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, в их числе - трое детей.

Водителя большегруза задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины аварии, проводится комплекс следственных действий, сообщили в СК РФ.

Также разыскиваются очевидцы ДТП.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

В 74 года фурой управлять... Однако...

Гость||

Гость писал(a):

В 74 года фурой управлять... Однако...
Но и директора перевозчика и водилу автобуса тоже посадят. Строгость нужна во всем!

Гость||

Гость писал(a):

В 74 года фурой управлять... Однако...
Фурой проще чем страной. Вы за Жириновского зачем голосуете? Посмотрите сколько ему лет.

Гость||

Гость писал(a):

Но и директора перевозчика и водилу автобуса тоже посадят.
А его-то за что, он же вообще стоял.

Гость||

Гость писал(a):

А его-то за что, он же вообще стоял.
Эсли высаживал не на остановке, то его вина не меньше водителя фуры.

Гость||

В сторону Кижеватова из Пензы в Чемодановке нет не одной оборудованной остановки. Где автобусу останавливаться?!

Гость||

Нужно тщательно проверять водителей большегрузов и ограничить возраст водителям!Погибла девочка,вторая тяжело пострадала;

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте