Криминал

Пензенцам вручили недействительные свидетельства об обучении в Самаре

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17 человек жителей Пензенской и Ульяновской областей получили недействительные удостоверения об обучении в Самаре различным специальностям.

Объявление о предоставлении образовательных услуг было размещено в интернете. Пензенцы, желающие получить специальность, по телефону связывались с директором, в назначенный день приезжали в офис в Самаре и передавали пакет документов.

Руководитель образовательной организации сообщал клиентам стоимость услуги (она варьировалась от 2 500 до 5 000 рублей) и записывал анкетные данные, специальность и разряд, которые нужно было указать в удостоверении и свидетельстве.

Затем директор пояснял, что обучение в организации не проводится, вносил анкетные данные в документы, заверял их печатью и отдавал обратившимся. Всего он собрал с 17 человек в возрасте от 22 до 52 лет 94 000 рублей.

51-летний мужчина признал вину и возместил часть ущерба - 58 000 рублей. Оказалось, что в 2020 году он совершил как минимум 31 аналогичную аферу и был осужден на два года лишения свободы условно.

Сейчас ему вновь предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование закончено, дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Источник — фото 63.мвд.рф
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