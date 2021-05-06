Криминал

В Колышлейском районе сын ограбил мать ради новой обуви

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В Колышлейском районе наказали неоднократно судимого 39-летнего местного жителя, ограбившего собственную мать.

Утром 26 февраля 2021 года женщина дала сыну 1 600 рублей, чтобы он сходил на рынок за продуктами, но вместо них он купил себе одежду и спиртное.

Когда мужчина вернулся домой, мать стала ругать его, вспыхнула ссора. Сын не считал себя виноватым, более того, он потребовал денег еще и на обувь. Женщина отказала, пояснив, что у нее осталось всего 2 000, а продукты еще не куплены.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник вырвал из рук матери сумку, вытряхнул ее содержимое на пол и из выпавшей косметички забрал 2 000 рублей. Требования матери вернуть ей деньги он проигнорировал и вытолкнул ее из собственной квартиры, захлопнув перед ней дверь», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина обратилась к сотрудникам полиции и на следующий день вместе с ними вернулась домой. При правоохранителях сын отдал матери деньги, но заявил, что не отбирал их, а взял в долг с ее разрешения.

В процессе следствия вина его была доказана, в итоге жителю Колышлейского района назначили наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.

«Ранее он был судим и приговаривался к лишению свободы за совершение двух преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а в 2019 году - за угрозу убийством матери гаечным ключом», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

Высоморальные семейные скрепы глубинного народа

Гость||

Не дай бог таких деточек!

Гость||

Моя мне говорила, я тебя родила, я тебя и убью.

Гость||

*в подобных случаях

Гость||

У многих, кого знаю, типа таких, иные родительницы уж лежат, отдыхают... Кто-то еще по глупости нянчит внучегов-вырожденцев.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но вместо них он купил себе одежду и спиртное.
Мамкин красавчик 39-летний.

Гость||

Где противники абортов?

Имя: Гость
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