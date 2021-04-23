В Пензе у двух мужчин изъяли полтора килограмма марихуаны

23.04.2021 | 18:47

1,5 килограмма марихуаны и 19 наркосодержащих растений изъяли полицейские у двух жителей Пензы. Задержанные мужчины развернули в городе преступный бизнес. В гаражном боксе на территории Первомайского района они организовали микропредприятие по выращиванию и переработке конопли.

«Установлено, что данные граждане к уголовной ответственности не привлекались. Со слов задержанных, специальное оборудование для производства и выращивания наркосодержащих растений граждане заказали, используя сеть Интернет», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В гараже злоумышленники постарались создать все условия, чтобы растениям было комфортно: утеплили стены, организовали полив и вентиляцию. Урожай оказался богатым.

«По данному факту следственными органами УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - отметил Алексей Власов.