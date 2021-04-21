Криминал

В Пензе пенсионер купил у незнакомца вилки и ложки за 330 000 рублей

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87-летний житель Ленинского района Пензы хотел приобрести столовые приборы из драгоценных металлов, но торговая сделка оказалась чистой воды мошенничеством.

К пенсионеру на улице Суворова подошел неизвестный мужчина и предложил купить набор ложек, вилок и ножей якобы из чистого золота и серебра. Цену запросил немаленькую - 985 000 рублей.

«Заявитель сказал, что у него такой суммы нет, он сможет купить товар только за 330 000 рублей, но эти деньги лежат у него на счету в банке. Молодой человек согласился, после чего подозреваемый оставил посуду в квартире потерпевшего и вместе они отправились в отделение банка», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Оксана Воронина.

Все средства пожилой мужчина отдал продавцу. А потом дома, внимательно рассмотрев «царский» набор столовых приборов, понял, что ложки и вилки - самые обыкновенные, а не из золота и серебра. Пришлось обратиться в полицию, которая смогла установить подозреваемого.

«Им оказался житель Ставропольского края, 1991 года рождения. Молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», - пояснила Оксана Воронина.

По данному факту возбудили уголовное дело. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Как они их находят, этих несчастных пенсионеров?!!! Эта мразь в тюрьму пойдет, а деду деньги кто вернет?

Гость||

Гастролёры с тех краёв давно этим промышляют,обычно крутятся у баз ,где приезжие...

Гость||

За шесть лет авансом заработал миллион, а это средняя пенсия!

И в довесок ещё и бесплатное государственное обеспечение на шесть лет.

Гость||

На дурака не нужен нож

Ему с короба наврешь

И делай с ним что хошь

Гость||

На Западной вдоль Контрольприбора на Мира постоянно такие кадры кочуют - толкают старинные монеты из серебра по дешёвке. Прикормленное место.

А то парочкой просят пересчитать мелочь у дурика, а потом трясут из тебя как бы украденные у него деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Как они их находят, этих несчастных пенсионеров?!!! Эта мразь в тюрьму пойдет, а деду деньги кто вернет?
очередной голодающий несчастный пенсионер с миллионами в банке.

Имя: Гость
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