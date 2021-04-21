В Пензе пенсионер купил у незнакомца вилки и ложки за 330 000 рублей

21.04.2021 | 19:32

87-летний житель Ленинского района Пензы хотел приобрести столовые приборы из драгоценных металлов, но торговая сделка оказалась чистой воды мошенничеством.

К пенсионеру на улице Суворова подошел неизвестный мужчина и предложил купить набор ложек, вилок и ножей якобы из чистого золота и серебра. Цену запросил немаленькую - 985 000 рублей.

«Заявитель сказал, что у него такой суммы нет, он сможет купить товар только за 330 000 рублей, но эти деньги лежат у него на счету в банке. Молодой человек согласился, после чего подозреваемый оставил посуду в квартире потерпевшего и вместе они отправились в отделение банка», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Оксана Воронина.

Все средства пожилой мужчина отдал продавцу. А потом дома, внимательно рассмотрев «царский» набор столовых приборов, понял, что ложки и вилки - самые обыкновенные, а не из золота и серебра. Пришлось обратиться в полицию, которая смогла установить подозреваемого.

«Им оказался житель Ставропольского края, 1991 года рождения. Молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», - пояснила Оксана Воронина.

По данному факту возбудили уголовное дело. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет.