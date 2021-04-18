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Криминал

В Пензенской области за 3 месяца подростки совершили 24 кражи

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Прокуратура Пензенской области обнародовала данные по количеству преступлений, совершенных подростками за три месяца 2021 года.

Число нарушений закона несовершеннолетними жителями региона сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 55,2%: с 87 до 39.

Чаще всего юные злоумышленники совершали кражи. С января по март зарегистрировано 24 подобных деяния. Также зафиксировано по 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и мошенничества, по 1 - умышленного причинения легкого вреда здоровью, грабежа, угона автомобиля, незаконного приобретения наркотика, использования и распространения вредоносного ПО.

«Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, снизилось на 35,2% (с 54 до 35). Из 35 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, 25 являются учащимися. На учете в ПДН состояло 9 несовершеннолетних лиц, из них 4 учащихся», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

2 преступления подростки совершили в составе организованной группы (Первомайский район Пензы), 7 - по предварительному сговору: 2 - в Ленинском районе Пензы, по 1 - в Октябрьском, Железнодорожном и Первомайском, а также в Кузнецке и Сердобском районе.

В состоянии алкогольного опьянения за три месяца 2021 года несовершеннолетние жители области совершили 3 преступления.

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