Криминал

Пензенец принял умершего от побоев приятеля за спящего

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Совместное застолье закончилось для 32-летнего жителя Пензы смертью, а для его товарища - заключением под стражу.

По данным следствия, днем 5 апреля 37-летний пензенец встретил на улице Экспериментальной своего младшего друга и пригласил его к себе домой, чтобы отметить событие.

Во время застолья между приятелями разгорелся конфликт. Оба начали нецензурно оскорблять друг друга, а затем хозяин повалил гостя на пол и трижды ударил по голове, а потом поднял и положил на диван.

Утром следующего дня избитый мужчина подавал признаки жизни. Хозяин решил, что тот спит, и ушел из дома. Когда же через несколько часов он вернулся, то удивился, что приятель до сих пор не проснулся, а затем заподозрил неладное и вызвал скорую помощь. Медики, приехавшие по адресу, констатировали смерть мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

какая не осторожность это убийство самое тяжкое преступление, судить надо за убийство этого гавнюка

Гость||

Гость писал(a):

этого гавнюка
Так гОвно или гАвно?

Имя: Гость
Комментарий:

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