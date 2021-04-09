Колышлеец напал на мужчину, задолжавшего его умершему приятелю

09.04.2021 | 16:33

37-летний житель Колышлея может лишиться свободы после беседы с односельчанином, состоявшейся на улице Советской.

Правда, разговор получился отнюдь не мирным: колышлеец напал на 40-летнего гражданина, ударил его и забрал сумку с планшетом.

Ограбленный владелец гаджета обратился в полицию, и стражи порядка быстро нашли подозреваемого, тем более что тот уже имел судимость.

Однако задержанный гражданин обосновал свое поведение. По его словам, мужчина, на которого он напал, задолжал их общему знакомому. Кредитор умер, колышлеец решил истребовать с должника деньги в свою пользу и, так как последний отказался добровольно расстаться с наличными, отобрал планшет.

Девайс изъяли и вернули хозяину. В отношении сельчанина, решившего взыскать чужой долг, возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.