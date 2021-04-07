Криминал

18-летнего пензенца будут судить за попытку продажи наркотиков

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18-летний житель Пензы предстанет перед судом за преступление, которое, предположительно, было совершено до достижения им совершеннолетия. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«По данным следствия, в мае 2020 года молодой человек решил заняться деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, желая зарабатывать таким образом на личные нужды», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Осенью (не позднее 4 октября) подросток через интернет получил координаты тайника, располагавшегося в лесополосе. Там было более 10 г запрещенного вещества.

Юноша на месте расфасовал наркотик в 37 пакетиков и в тот же день оборудовал в Железнодорожном районе Пензы «закладки», спрятав 17 доз. Сбыть товар он не смог - на Барковке его задержали сотрудники полиции.

Наркотики из тайников были изъяты при осмотре места происшествия. А при обыске предполагаемого злоумышленника стражи порядка обнаружили оставшиеся 20 свертков.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила Татьяна Махницкая.

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Гость||

каждый зарабатывает себе так на сколько хватает ума

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