18-летнего пензенца будут судить за попытку продажи наркотиков

07.04.2021 | 09:02

18-летний житель Пензы предстанет перед судом за преступление, которое, предположительно, было совершено до достижения им совершеннолетия. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«По данным следствия, в мае 2020 года молодой человек решил заняться деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, желая зарабатывать таким образом на личные нужды», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Осенью (не позднее 4 октября) подросток через интернет получил координаты тайника, располагавшегося в лесополосе. Там было более 10 г запрещенного вещества.

Юноша на месте расфасовал наркотик в 37 пакетиков и в тот же день оборудовал в Железнодорожном районе Пензы «закладки», спрятав 17 доз. Сбыть товар он не смог - на Барковке его задержали сотрудники полиции.

Наркотики из тайников были изъяты при осмотре места происшествия. А при обыске предполагаемого злоумышленника стражи порядка обнаружили оставшиеся 20 свертков.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила Татьяна Махницкая.