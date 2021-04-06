Криминал

Суд отказал в изменении меры пресечения Евгении Шпигель

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Во вторник, 6 апреля, Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Евгении Шпигель - жены бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК». Они вместе с другими фигурантами проходят по делу экс-губернатора Ивана Белозерцева.

Их обвиняют в даче взяток Белозерцеву на общую сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона.

22 марта Басманный районный суд Москвы избрал для Шпигель меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 20 мая. Защита обвиняемой обжаловала это постановление, однако безрезультатно.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», - сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.

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Источник — фото пресс-службы Московского городского суда
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», - сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.
И это прекрасно!!!

Гость||

Иван тоже жалобы неблатных граждан без удовлетворения всегда оставлял.

Гость||

Не защищают ИАБ, за людей не считаю воров. ЯНо... Сколько их таких и сейчас и в правительстве Пензы, да и в др.структурах. И .....кто подхалимничал перед тем же ИАБ, и кто так же берет взятки и остаётся безнаказанным. Цирк! Борьба с коррупцией! Вы о чем.... Жизнь народа надо улучшать, а не показухой заниматься.

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