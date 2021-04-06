Суд отказал в изменении меры пресечения Евгении Шпигель

06.04.2021 | 13:33

Во вторник, 6 апреля, Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Евгении Шпигель - жены бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК». Они вместе с другими фигурантами проходят по делу экс-губернатора Ивана Белозерцева.

Их обвиняют в даче взяток Белозерцеву на общую сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона.

22 марта Басманный районный суд Москвы избрал для Шпигель меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 20 мая. Защита обвиняемой обжаловала это постановление, однако безрезультатно.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», - сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.