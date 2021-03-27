Иван Белозерцев: Я в порядке, психолог не нужен

27.03.2021 | 11:03

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» сидят в камерах друг напротив друга. Об этом сообщает mk.ru.

Издание уточняет, что 24 марта ему прямо в ИВС сообщили, что он «уже не глава региона». Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал поздним вечером 23-го.

«Он держится, утверждает, что хочет побыть один, без соседей. С собой у него есть все необходимые вещи», - пишет mk.ru.

Издание цитирует Ивана Белозерцева: «Я в порядке, психолог не нужен».

Экс-губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.

23 марта Президент РФ Владимир Путин досрочно освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 26-го был назначен врио губернатора - им стал сенатор Олег Мельниченко.

Источник: срезка с видео 1tv.ru/news.