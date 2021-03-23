Криминал

В Заречном женщина-водитель предложила взятку инспектору ГИБДД

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В Заречном автомобилистка, предположительно находившаяся в состоянии опьянения, пыталась подкупить сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье, 21 марта.

«Инспектор ДПС остановил для проверки документов Chevrolet. За рулем сидела 36-летняя зареченка. Сотрудник ГИБДД установил у нее признаки опьянения», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на инспектора ОГИБДД по Заречному Кристину Шумскую.

Женщину попросили пройти освидетельствование. Она отказалась. Чтобы избежать ответственности за это, она предложила сотруднику ГИБДД 5 000 рублей. Инспектор напомнил, что взяточничество является уголовным преступлением, но предупреждение ее не остановило - гражданка оставила купюру в салоне служебного автомобиля.

Инспектор отказался от незаконного вознаграждения и доложил об инциденте в дежурную часть полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

она предложила сотруднику ГИБДД 5 000 рублей.
а по интереснее ни чего не предлагала?

Гость||

Точняк бухая ,если хоть 50,то можно понять и простить?

Д-р Шаффхаузен||

Часы брегет?

Имя: Гость
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