В Заречном женщина-водитель предложила взятку инспектору ГИБДД

23.03.2021 | 09:15

В Заречном автомобилистка, предположительно находившаяся в состоянии опьянения, пыталась подкупить сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье, 21 марта.

«Инспектор ДПС остановил для проверки документов Chevrolet. За рулем сидела 36-летняя зареченка. Сотрудник ГИБДД установил у нее признаки опьянения», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на инспектора ОГИБДД по Заречному Кристину Шумскую.

Женщину попросили пройти освидетельствование. Она отказалась. Чтобы избежать ответственности за это, она предложила сотруднику ГИБДД 5 000 рублей. Инспектор напомнил, что взяточничество является уголовным преступлением, но предупреждение ее не остановило - гражданка оставила купюру в салоне служебного автомобиля.

Инспектор отказался от незаконного вознаграждения и доложил об инциденте в дежурную часть полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.