Появились новые фото, сделанные при обыске в доме Белозерцева

22.03.2021 | 08:14

В Сети появились новые кадры, сделанные, предположительно, во время обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на улице Лазо. Фото растиражировали местные паблики в социальных сетях.

В объектив попали портрет Белозерцева, несколько ружей и многочисленные пачки денег: часть разложена по полу, остальное находится в пакетах.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что всего во время обысков нашли порядка 500 млн рублей. На других фото из дома Белозерцева кроме денег были замечены дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды.

Белозерцева подозревают в должностном преступлении. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.