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Криминал

Появились новые фото, сделанные при обыске в доме Белозерцева

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В Сети появились новые кадры, сделанные, предположительно, во время обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на улице Лазо. Фото растиражировали местные паблики в социальных сетях.

В объектив попали портрет Белозерцева, несколько ружей и многочисленные пачки денег: часть разложена по полу, остальное находится в пакетах.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что всего во время обысков нашли порядка 500 млн рублей. На других фото из дома Белозерцева кроме денег были замечены дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды.

Белозерцева подозревают в должностном преступлении. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Источник — фото vk.com
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Гость||

Да че с этими ружьями то делать?!

Гость||

На медицинском вертолете доставили так быстро в Москву?

Гость||

Гость писал(a):

На медицинском вертолете доставили так быстро в Москву?
На катафалке - мерсидесе

Гость||

Вопрос к Черемушкиной. Сколько налички и ценностей нашли у сынов Белозерцева?

Гость||

Собственный портрет дома повесить, вот это самолюбие))) Какие же опилки в голове должны быть

Гость||

Гость писал(a):

Собственный портрет дома повесить, вот это самолюбие))) Какие же опилки
Ну, раньше династические галереи в доме - были нормой. Уважение к роду и предкам.

Гость||

Можно мне винтовку купить его? Ему уже не понадобятся.

Гость||

Ремонт так себе, одни двери полное Г. При наличии таких пачек денег можно было бы архитектурное бюро нанять, чтобы без кича все сделали.

Гость||

Карты, деньги, два ствола по-буртасски )))

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Собственный портрет дома повесить, вот это самолюбие))) Какие же опилки

Ну, раньше династические галереи в доме - были нормой. Уважение к роду и предкам.

Судя по тому, что портретов предков рядом не видно, полагаете, что династию собирался с себя начать?

Гость||

Гость писал(a):

Ремонт так себе, одни двери полное Г. При наличии таких пачек денег можно было бы архитектурное бюро нанять, чтобы без кича все сделали.
Да и портетик свой как-то тупо втиснул между дверей.

Гость||

на фото и 100 лямов нет.

Гость||

А девушка на фото в бахилах- готовилась, с уважением относится, или при входе всем предлагали?

Гость||

Вот одного бы наказали как следует, другим неповадно было. Нет, у нас же начнут с кресла на кресло пересаживать и знания почетных присваиваивать.Стыдоба.

Гость||

Гость писал(a):

А девушка на фото в бахилах- готовилась, с уважением относится, или при входе всем предлагали?
Наверное, боялась сапожки запачкать воровской пылью :)

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Имя: Гость
Комментарий:

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