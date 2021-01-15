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Криминал

Жителя Терновки обвинили в убийстве коллеги

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В Пензе возбуждено уголовное дело об убийстве 30-летнего мужчины. В совершении преступления обвиняется его 35-летний коллега.

По данным следствия, злоумышленник встретил потерпевшего вечером 30 декабря. Решив выпить, они отправились на улицу Терновского - в квартиру старшего из коллег.

«Со слов злоумышленника, через некоторое время гость беспричинно начал оскорблять его нецензурными выражениями и ударил по голове рукой. Между ними завязалась потасовка. В результате обвиняемый схватил нож и нанес им не менее восьми ударов в область живота и грудной клетки потерпевшего», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Гость скончался на месте. Поняв, что сделал, хозяин вызвал полицию и скорую помощь.

Предполагаемого преступника задержали и по решению суда заключили под стражу. Обвинение предъявлено, теперь следователи устанавливают все обстоятельства убийства и закрепляют доказательственную базу.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

8 раз пырнул а потом только понял что сделал

Гость||

Все от того ,что мало храмов у нас.Нет в людях веры.

Имя: Гость
Комментарий:

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