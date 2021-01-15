На Шуисте пензенец приревновал сожительницу, выпивавшую с другим

15.01.2021 | 09:42

Утром в пятницу, 15 января, на Шуисте в Пензе задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Придя в свою квартиру на улице Клары Цеткин, он застал сожительницу с другим - те вместе распивали алкоголь.

В порыве ревности хозяин предложил гостю выйти на лестничную площадку для разговора, где несколько раз ударил его по голове.

Около 6:00 на место прибыли вызванные росгвардейцы. Они застали мужчин на площадке второго этажа и задержали ревнивца.

«Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Осмотрев пострадавшего, медики предварительно диагностировали перелом челюсти. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полиции», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.