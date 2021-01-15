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Криминал

На Шуисте пензенец приревновал сожительницу, выпивавшую с другим

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Утром в пятницу, 15 января, на Шуисте в Пензе задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Придя в свою квартиру на улице Клары Цеткин, он застал сожительницу с другим - те вместе распивали алкоголь.

В порыве ревности хозяин предложил гостю выйти на лестничную площадку для разговора, где несколько раз ударил его по голове.

Около 6:00 на место прибыли вызванные росгвардейцы. Они застали мужчин на площадке второго этажа и задержали ревнивца.

«Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Осмотрев пострадавшего, медики предварительно диагностировали перелом челюсти. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полиции», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

синеботы в действии)))))

Гость||

Обломал "отдых" новоявленным...

Гость||

Сегодня до 4 утра не спал из-за таких же синеботов((( Их было слышно через этаж. Вот, из-за таких люди страдают. А я водитель, и мне весь день людей возить. Мне важно выспаться.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 10:11|

Сегодня до 4 утра не спал из-за таких же синеботов((( Их было слышно через этаж. Вот, из-за таких люди страдают. А я водитель, и мне весь день людей возить. Мне важно выспаться.

Я бы вышел и рожу набил бы!

Гость||

Гость писал(a):

Я бы вышел и рожу набил бы!
Сейчас насоветуешь человеку.

А ему весь день работать, а вместо этого предлагаешь весь день объяснения давать и потом по судам ещё полгода мотаться.

Вот есть специально-обученные люди, которым за это зарплату платят, вот пусть и отрабатывают.

Гость||

Гость писал(a):

А ему весь день работать, а вместо этого предлагаешь весь день объяснения давать и потом по судам ещё полгода мотаться.
Истину глаголишь!В наше время инициатива наказуема. А если мужик взрослый, то не полезет, там по любому молодые гудели, не дай бог бы пырнули или еще чего. В полицию звонить.

Имя: Гость
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