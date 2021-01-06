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Криминал

Инсценировщика ДТП в Тамале приговорили к колонии

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Пензенский областной суд признал девятерых уроженцев Тамалинского района мошенниками, но только один из них лишился свободы. Компания знакомых с 2015-го по 2018 год инсценировала дорожно-транспортные происшествия, а потом требовала выплаты со страховых компаний.

«Всего было инсценировано 12 ДТП, в 9 случаях из них так называемые потерпевшие получили страховые выплаты на сумму более 670 000 рублей», - сообщила прокурор управления прокуратуры Пензенской области Екатерина Андриянова.

Как следует из материалов дела (а это несколько десятков томов!), организатором и самым активным участником фиктивных аварий был 32-летний предприниматель из Тамалы. Кроме того, его признали виновным в совершении еще трех мошенничеств и трех покушений на мошенничество.

«В январе 2016 года он договорился с предпринимателем из Саратова о продаже металлических труб. Получив на счет своей организации миллион рублей, он взятые на себя обязательства не выполнил, так как никаких труб у него в наличии не было. Аналогичным образом он обманул жителя Астрахани, причинив тому ущерб в размере более 400 000 рублей», - рассказала Екатерина Андриянова.

Хитрец действовал и по-другому: заключая договор о купле-продаже, писал в документе, что перечислил владельцу полную сумму. Люди подписывали, толком не читая, и потом с них требовали товар, деньги за который не отдавали.

«Так же он пытался мошенническим способом приобрести однокомнатную квартиру стоимостью более 1 300 000 рублей в Пензе, но ему это сделать не удалось, так как собственник недвижимости заподозрил обман и сделка была приостановлена», - отметила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину подсудимые не признали, однако их причастность к совершению преступлений была доказана.

«Суд приговорил самого активного участника инсценировок ДТП и виновного в других мошенничествах к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным, принимавшим участие в единичных ДТП, суд назначил наказание в виде обязательных работ», - пояснила Наталья Яшина.

Также служители Фемиды удовлетворили гражданские иски трех пострадавших от действий главного мошенника. Рассчитывать на возмещение имущественного ущерба могут и пять страховых компаний. Приговор вступил в силу.

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Гость||

Никакого криминала здесь не вижу. Груздева надо отпускать.

Имя: Гость
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