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Криминал

Пензенцу не удалось наесться сладостей за счет магазина

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Дед Мороз не принес подарков, а сладкого хотелось. Вот и отправился житель Пензы в магазин, расположенный в Октябрьском районе, чтобы побаловать себя шоколадом.

В торговой точке мужчина взял сразу четыре коробки конфет. Вот только платить за них он не собирался и, миновав кассы, бросился наутек. Однако он не знал, что совсем рядом находятся блюстители порядка, да и один из продавцов оказался весьма бдительным.

«В 11-м часу вечера, осуществляя патрулирование Октябрьского района города Пензы, мы заметили мужчину, который выбежал из продовольственного магазина. В руках он держал четыре коробки с конфетами. Через несколько секунд на выходе из торговой точки появился продавец - он пытался остановить мужчину и побежал за ним.

Во дворе многоквартирного дома на улице Циолковского нам удалось настигнуть беглеца и произвести его задержание», - сообщил сотрудник ОВО Управления Росгвардии по Пензенской области Павел Сергеев.

Выяснилось, что в эту торговую точку гражданин с криминальным прошлым уже заглядывал, причем буквально за несколько минут до кражи конфет. Во время первого визита он успел разжиться спиртным, спрятав его под куртку.

Задержанного доставили в полицейский участок. За содеянное он может снова оказаться на скамье подсудимых.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Глупомордые совсем ошалели.

Гость||

служба - опасна и трудна. и должна быть страшна всем будущим диабетикам - наглым потреблянтам бесплатных таблеток и врачей. и тут скромность - помеха делу. потому - аллилюя мушкетёрам-постникам

Имя: Гость
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