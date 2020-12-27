В Пензе дочь пенсионера решила вернуть проданное им имущество

27.12.2020 | 18:24

Бывшего сослуживца решил обмануть пожилой мужчина. Вспомнил, что у коллеги по предприятию, тоже пенсионера, есть в собственности половина однокомнатной квартиры. К чему она ему, подумал злоумышленник и составил план, реализация которого могла бы помочь поправить материальное положение.

«Подозреваемый ввел в заблуждение мужчину, сообщив ему, что у него имеется задолженность за коммунальные услуги и, чтобы их погасить, необходимо продать его долю в квартире. Потерпевший согласился и подписал нотариально заверенную доверенность. После продажи доли в квартире подозреваемый денежные средства оставил у себя», - рассказала старший следователь ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Это 350 тысяч рублей.

Узнала о махинации дочь пожилого человека и немедленно написала заявление в полицию. Заведено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере).

«В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Елена Селезнева.

Санкции статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.