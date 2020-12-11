В Мокшанском районе обнаружили тело пропавшего мужчины

11.12.2020 | 20:19

В овраге в селе Мордовская Муромка криминалисты обнаружили тело пропавшего еще в начале ноября мужчины. Об его исчезновении заявила мать.

В ходе разыскных мероприятий представители правоохранительных органов установили, что погибший - житель села Скачки Мокшанского района, 1989 года рождения - распивал спиртное в доме своего знакомого. За рюмкой горячительного между хозяином и его гостем возникла ссора, а затем и драка.

«Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и палкой в область головы и туловища. В последующем потерпевший находился в доме обвиняемого без оказания медицинской помощи, где от полученных телесных повреждений скончался 10 ноября», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

41-летний хозяин дома решил замести следы и избавиться от тела.

«С этой целью он вывез погибшего на автомашине в соседний населенный пункт, где прикопал в овраге. После этого мужчина уехал из Пензенской области, но через некоторое время вернулся», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

До дома он так и не добрался: задержали на автовокзале в Пензе. Мужчине предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование продолжается.