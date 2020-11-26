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Криминал

Пензячка отдала мошеннице 3 млн руб., чтобы внук уехал жить в Петербург

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В среду, 25 ноября, вступил в силу приговор, вынесенный 63-летней жительнице Пензы. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере.

У пенсионерки сложились доверительные отношения с бабушкой молодого человека, который мечтал учиться в вузе в Санкт-Петербурге. Пензячка готова была на все, чтобы помочь любимому внуку в исполнении его желания. И тут приятельница заявила, что ее сын, влиятельный человек, может устроить юношу на учебу, впоследствии - на высокооплачиваемую работу в городе на Неве, а затем поспособствует в приобретении жилья.

За эти услуги «мать влиятельного сына» запросила денег. Сначала средства требовались якобы за прохождение курсов в Сочи, потом - за быстрое оформление договора на обучение и документов для перевода внука в Санкт-Петербург, затем - на покупку комнаты гостичного типа и т. д.

Бабушка, не чаявшая во внуке души, занимала деньги у знакомых. На вопрос, когда же парень начнет учиться, она слышала, что элитная группа еще не укомплектована, поэтому срок начала обучения пока неизвестен.

Пока проблемы якобы улаживались, внук поступил в пензенский вуз и ожидал перевода.

В общей сложности с 1 сентября 2014 года по 8 января 2017-го любящая бабушка отдала более 3 миллионов рублей.

«Мечту внука об учебе в Санкт-Петербурге потерпевшая исполнить не смогла: молодой человек окончил пензенский вуз. Она обратилась к злоумышленнице с просьбой передать ей документы на обещанное жилье в Санкт Петербурге. Та в очередной раз попросила подождать. На просьбу вернуть в таком случае денежные средства ответила отказом. Потерпевшая записала разговор на диктофон и обратилась с заявлением в органы внутренних дел», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Получившая крупную сумму женщина свою вину не признала. Напротив, она попыталась обвинить 80-летнюю истицу в том, что та похитила у нее средства. Но эти доводы не нашли подтверждения.

Суд учел, что ранее пензячка к уголовной ответственности не привлекалась, а также принял во внимание ее пожилой возраст и состояние здоровья. В результате ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также она обязана возместить ущерб.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденной и потерпевшая подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

На фото карета на которой молодой человек должен был отбыть в Санкт-Петербург?

Гость||

Прям на карете этого дебила отвезти а потом под лошадь как екатерину великую

Гость||

Я сделаю дешевле, всего за лям, и в Кембридж без экзаменов! Номер сбера писать?

Имя: Гость
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